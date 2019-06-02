Almanya’da sıcak gelişme: İstifa ediyor

Sözcü gazetesinin Reuters’den aktardığı habere göre, Almanya’da cumartesi günü yayınlanan bir kamuoyu yoklamasında, SPD’ye destek tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemişti.

Nahles, “Parti içinden gelen geri dönüşler, görevlerimi yerine getirmek için gerekli desteğe artık sahip olmadığını gösterdi” açıklaması yaptı.

Alman siyasetçi SPD Genel Başkanlığı görevinden yarın, Parlamento Grup Başkanlığı görevinden ise salı günü istifa edeceğini duyurdu.

SPD’ye desteğin çok düşük görüldüğü ankette, Yeşiller de Başbakan Angela Merkel’in partisini geride bırakarak Almanya’da en popüler parti olmuştu.

Nahles’in Hıristiyan Demokratlar ile koalisyonu sürdürme kararı, Sosyal Demokratlar’ın sol kanadı tarafından eleştiriliyordu.

Bu bağlamda salı günü Nahles’in liderliği için oylama yapılacaktı. Eski SPD lideri Martin Schulz, Alman ‘Welt am Sonntag’ gazetesine verdiği mülakatta, salı günkü oylamada Nahles’e karşı yarışmayacağını ifade etti. Ancak Schulz, sonrasında parti liderliğine aday olmayacağına ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.