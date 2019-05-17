Nükleer anlaşma pratik eylemlerle korunabilir ifadelerle değil

Japonya'ya resmi ziyaretlerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Çin ziyareti öncesi Tokyo'da basın mensuplarına açıklama yaptı.

Gündemdeki son gelişmeleri değerlendiren Zarif, "Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmayı ihlal ederek gerginlik ile çatışma yaratmaya çalıştığı bir durumda, önemli ülkelerle son gelişmeleri görüşmeye devam edeceğiz.” dedi.

Son günlerde Rusya ile Türkmenistan’a ziyarette bulunduğunu hatırlatan Zarif, “Ayrıca Hindistan ve Japonya’yı ziyaret ettim. Son olarak nükleer anlaşma taraflarıyla son gelişmeleri paylaşmak amacıyla Çin’e de gideceğim.” ifadesini kullandı.

Zarif, nükleer anlaşmanın korunması üzerine fikir alışverişinde bulunmak için Tokyo’ya geldiğini belirterek, şunları kadetti:

“Japon yetkilileri mevcut anlaşmanın korunmasına vurgu yaptılar. Fakat İran olarak anlaşmanın korumasının yalnızca destekleyici ifadelerle değil pratik eylemlerle mümkün olduğuna inanıyoruz.”

Dışişleri Bakanı Zarif, Japon mevkidaşı Taro Kono ile Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı görüşmenin olumlu bir şekilde gerçekleştiğini aktardı.