İran'dan bölge dışındaki fitne çıkarıcı çevrelere uyarı

İran'ın BM Daimi Temsilsici Mecid Taht Revançi, bölgedeki karmaşık durumla ilgli Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e birer mektup yolladı.

Taht Revançi'nin gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Bu mektubu Fars Körfezi bölgesinin alarm verici durumuyla ilgili olarak size yazıyorum. Halihazırda bölge dışındaki bazı belirli çevrelerin yanlış bilgi ve yanıltıcı haberler yaymakla birlikte Ortadoğu’daki müttefiklerinin desteğine dayanarak bölgeye donanma gücü gönderip gayri meşru çıkarlarını izlediğine dair işaretler var. Onların amaçları Fars Körfezi ülkeleri arasında ihtilaf yaratma ve bölgede güvensizlik ile gerginliği arttırmanın yanı sıra aralarındaki güvenlerini azaltmaktır. Bu durum engellenmezse, er ya da geç kontrolden çıkabilir ve bölgede gereksiz bir krize yol açabilir.”

Söz konusu mektupta, İran İslam Cumhuriyeti’nin bu tür çevrelerin kasıtlı niyetleri ile bölge ve dünyada doğuracağı kötü sonuçlarına dair defaatle uyarıda bulunduğu kaydedildi.

İran’ın hiçbir zaman savaşı seçmeyeceğine vurgu yapıldığı mektupta, “Tahran çatışma ve savaşa girmek istemiyor, ancak eğer başkaları savaşı dayatırsa, İran milletin ve ülkenin güvenliğini kesin olarak savunacaktır.” denildi.

Taht Revançi'nin kaleme aldığı mektupta ayrıca, “İran İslam Cumhuriyeti'ne göre, bölgedeki mevcut karmaşık güvenlik sorunları, Fars Körfez ülkeleri arasındaki yapıcı etkileşim ve diyalog yoluyla çözülebilir.” işaret edildi.