İran, ABD'yi yanlış bilgi yaymakla suçladı

İran’ın yeni BM Daimi Temsilsici Mecit Taht Revançi, Amerika’da yayınlanan NPR radyosunun Morning Edition programına konuk oldu.

Taht Revançi, NPR radyosuna verdiği röportajda gündemdeki son gelişmeleri değerlendirerek, “İran İslam Cumhuriyeti bölgesel gerilimleri arttırmak istemiyor, çünkü eğer biri hata yaparsa herkes zarar görür, fakat İran kendini savunma hakkına sahiptir.” dedi

Taht Revançi ayrıca, “Hazırlıklı olma ve kendimizi savunma bizim hakkımızdır.” diye ekledi.

İranlı yetkili, ABD başta olmak üzere bölgedeki bazı ülkelerini İran hakkında yanlış bilgi yaymakla suçladı.