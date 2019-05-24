Trump'ın İran halkıyla ilgili basit sözleri düşmanlığını gösteriyor

İran'ın BM Daimi Temsilsici Mecid Taht Revançi, İran halkına hakaret eden ABD Başkanı Donald Trump’ın skandal sözlerine tepki göstererek, “Bu basit ifadeler, her şeyden önce onun İran'ın birkaç bin yıllık tarihi hakkında bilgi eksikliğini göstermektedir.” dedi.

Trump'ın İran halkıyla ilgili basit sözlerinin düşmanlığını gösteridiğini söyleyen Taht Revançi, “Onun tutumu bizim için yabancı değil, çünkü bunu İran ulusuna açık bir düşmanlık örneği olan yaptırımların devamı olarak yorumlanmasının mümkün olduğunu düşünüyoruz.” ifadesini kullandı

"İran’ın bölgede terörün en büyük kurbanı ve aynı zamanda terörizmin en güçlü düşmanıdır.” diyen Taht Revançi, şunları kaydetti:

“Son yıllarda DEAŞ’ın ve benzeri terör örgütlerinin ortadan kaldırılması İran'ın bu konudaki son eylemlerinden biridir ki Trump da seçim kampanyalarında itiraf etmiştir.”

Dün akşam Amerikalı çiftçilere hitap eden Donald Trump, İran halkını "terörist" olarak nitelendirmişti.