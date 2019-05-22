Amerika halkı İran'la savaşmayı desteklemiyor

Boston Üniversitesi öğretim görevlisi Jeffrey Karliner, Mehr Haber Ajansına verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran tutumunu değerlendirdi.

Jeffrey Karliner, Trump’ın İran’a uyguladığı petrol yaptırımı hakkında, “Trump son ayda İran'ın petrol ihracatına karşı yaptırımları genişletti. İran'ın petrol ihracatı son birkaç ay içinde düştü, ancak en büyük müşterisi olan Çin, İran'dan petrol almaya devam ediyor. Gelecekte Çin’in İran’dan petrol satın almaya devam edip etmeyeceği henüz açık değil. Bana göre bu karar, Çin'in ABD ile olan ticaret anlaşmazlıklarının sonucuna bağlı.” dedi.

İran-ABD ilişkilerini değerlendiren Jeffrey Karliner, “Bu konuda Trump ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında açık bir ihtilaf var. Görünüşe göre bu isimler İran'la silahlı çatışmadan yana, ancak Trump İran'la savaşmak istemiyor.” ifadesini kullandı.

Jeffrey Karliner, “Gerçek şu ki Trump, Suriye ve Afganistan'daki Amerikan askerinin sayısını azaltmaya çalıştı ve İran'la savaşa girmek istemiyor. ABD halkı da İran'la savaş istemiyor.” açıklamasını yaptı.

İran’la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin Jeffrey Karliner, “Trump, nükleer anlaşmadan çıktı çünkü Obama hükümeti müzakere yapmıştı. Genel olarak, Trump, Obama'nın gerçekleştirdiği herhangi bir eyleme karşı çıkıyor. Ancak İran'la müzakere etmek istiyor ve yeni anlaşmanın önceki anlaşmadan çok daha iyi olacağını iddia ediyor. Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nda küçük değişiklikler yapmak için Kanada ile Meksika ile yeniden müzakere başlattı ve daha sonradan yapılan değişikliklerin büyük bir gelişme olduğunu öne sürdü. Kanaatimce İran ile aynı bir süreç gerçekleşebilir.” ifadelerinde bulundu.

Bunlara ilave olarak Jeffrey Karliner, “Trump’ın İran'la müzakere etmek için Bolton ya da Pompeo'nun desteğine ya da onayına ihtiyacı yok ve ABD'de İran'la görüşme başlattığı için eleştirilmeyecek. İran'la müzakere başlatma konusunda muhalif sesleri çok daha az ve birçok Amerikalı İran'la müzakere başlatmayı destekliyor.” diye konuştu.

Muhabir:

Fatemeh Mohammadi Pour