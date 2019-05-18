ABD'nin Suriye'deki gayri meşru varlığı son bulmalı

İran'ın BM Daimi Temsilsici Mecid Taht Revançi, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye’deki durum ile ilgili oturumu sırasında konuşma yaptı.

Taht Revançi, İran’ın Astana süreci kapsamında diğer garantör ülkeler gibi (Türkiye ve Rusya) İdlib'de "Gerginliği Azaltma Bölgesi"ni desteklediğinin altınız çizerek, “Gerginliği azaltma bölgesinin oluşturulmasının amacı, sivillerin korunmasıydı teröristlere sığınak yapmak değildi.” dedi.

Taht Revançi, teröristlerin İdlib'de yüz binlerce sivili rehin olarak tuttuklarını ifade ederek, “Bu teröristlerin Suriye topraklarının geniş bir alanı üzerinde hakim olmalarına aynı zamanda siviller ve askeri güçlere yönelik saldırıların yapılmasına izin verilmemli.” açıklamasında bulundu

Suriye'nin egemenliğine, siyasi bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Taht Revançi, Asana sürecine göre hiçbir eylemin bu ilkeleri zedelememesi gerektiğini sölyedi.

Mecid Taht Revançi ayrıca, ABD’nin Suriye’nin bir kısmındaki gari meşru varlığına son vermesi gerektiğini vurguladı.

İran'ın BM Daimi Temsilsici, “Suriye'nin geleceğini belirleme hakkı sadece Suriye halkına ait ve bunun gerçekleştirilmesini desteklemeliyiz.” diye konuştu.