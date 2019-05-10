AB gerekli iradeyi göstermezse kendi menfaatlerimize göre karar vereceğiz

İran’ın yeni BM Daimi Temsilsici Mecit Taht Revançi, Amerikan PBS televizyon kanalına verdiği röportajda, 2015’te İran’la yapılan nükleer anlaşmayıla ilgili açıklamalarda bulundu.

Taht Revançi, “Bizim için 60 günlük süre içinde anlaşmanın bir kısmını durdurmayı ilan etmekten başka bir seçenek kalmamıştı. Tabii ki diplomasi penceresinin kapalı olmadığına inanıyoruz.” dedi.

ABD’nin yakın müttefiklerine yönelik dayatığı zorbalıkların İran’ın nükleer anşalmanın sağladığı ekonomik faydaları elde etmesine engel olduşturduğunu belirten Taht Revançi, “Avrupalılar önümüzdeki 60 günlük süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmezse, yani gerekli bir irade olmazsa biz de ulusal menfaatlerimize göre karar vereceğiz.” ifadesini kullandı.

Taht Revançi, İran İslam Cumhuriyeti’nin son yılda nükleer anlaşmanın uygulanmasına sadık kaldığını göstermek için çok sabırlı davrandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çarşamba günü yaptığı konuşmasında nükleer anlaşmada kalan diğer tarafların 60 günlük süre zarfında petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İran'ın yeniden uranyum zenginleştirmeye başlayacağını açıklamıştı.