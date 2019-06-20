ABD, Afganistan'da politik başarısızlıklarını örtbas etmektedir

İran'ın BM Daimi Temsilsici Mecid Taht Revançi, Afganistan’da güvensizlik yaratmakla İran’ı suçlayan ABD’nin öne sürdüğü iddialarını reddederek, "ABD, kamuoyunu son 18 yıl içerisinde Afganistan’da yürüttüğü politikalarının başarısızlığından uzaklaştırmak için böyle iddialar öne sürmektedir" dedi.

Dün akşam saatlerinde düzenlenen Afganistan konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Mecit That Revançi, Afganistan halkının yıllarca süren işgal, tecavüz, yabancı güçlerin varlğı ve terörden nefret ettiğini ve barış peşinde olduğunu açıkladı.

That Revançi ayrıca Afganistan halkının uzun yıllar boyunca fedakarlıkları sonucu elde ettiği başarılarına atıfta bulunarak, bu başarıların barış sürecinde güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Milyonlarca Afgan mültecinin ağırlanması dahil olmak üzere İran’ın Afganistan’a verdiği desteklere dikkati çeken İran’ın BM Daimi temsilcisi, "İran Afganistan'a desteğini sürdürecek ve Afgan hükümeti ile koordineli olarak barış sürecini kolaylaştırmada rol oyamaya hazırdır" ifadesini kullandı.

That Revançi İran üzerinden Afganistan’dan Avrupa’ya uyuşturucu kaçaklığı sorununa değinerek, bu konuda uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.