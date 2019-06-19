  1. Siyaset
19 Haziran 2019 - 10:51

İran'dan ABD'ye 'Suriye' uyarısı

İran'dan ABD'ye 'Suriye' uyarısı

İran'ın BM Daimi Temsilsici Mecid Taht Revançi, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve eğemenliğinin altını çizerek, ABD’den bu ülkedeki yasadışı varlığna son vermesini istedi.

İran'ın BM Daimi Temsilsici Mecid Taht Revançi, dün akşam saatlerinde düzenlenen Suriye konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşma yaptı.

Taht Revançi, “İran olarak Astana sürecinde diğer garantör ülkelerle birlikte Suriye’nin BM Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen teröristlerle mücadelede haklarını savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Taht Revançi sözlerinin devamında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, teröristler için güvenli bir alan değil; sivilleri bu teröristler karşısında korumak için yapılmıştır." ifadesini kullandı.

ABD’nin başta insan hakları olmak üzere uluslararası hukuku ihlal etmesini kınayan İran'ın BM Daimi Temsilsici, ABD’yı Suriye’deki yasadışı varlığını son vermeye çağırdı.

News Code 1879356
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler