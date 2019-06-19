İran'dan ABD'ye 'Suriye' uyarısı

İran'ın BM Daimi Temsilsici Mecid Taht Revançi, dün akşam saatlerinde düzenlenen Suriye konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşma yaptı.

Taht Revançi, “İran olarak Astana sürecinde diğer garantör ülkelerle birlikte Suriye’nin BM Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen teröristlerle mücadelede haklarını savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Taht Revançi sözlerinin devamında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, teröristler için güvenli bir alan değil; sivilleri bu teröristler karşısında korumak için yapılmıştır." ifadesini kullandı.

ABD’nin başta insan hakları olmak üzere uluslararası hukuku ihlal etmesini kınayan İran'ın BM Daimi Temsilsici, ABD’yı Suriye’deki yasadışı varlığını son vermeye çağırdı.