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3 Haziran 2019 - 09:27

İşgalci güçler için Yemen'de güvenli bir sığınak yoktur

İşgalci güçler için Yemen'de güvenli bir sığınak yoktur

Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri, saldırgan güçler için ülkenin içinde veya dışında herhangi bir güvenli sığınak olmadığını bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri, “Dün akşam saatlerinde Yemen'in güneyinde yer alan Aden'deki işagcilere karşı yapılan operasyon, ülkenin içinde veya dışında işgalci güçler için herhangi bir güvenli sığınak olmadığını gösteriyor” dedi.

Yahya Seri konuya ilişkin “İşgalcilerin dün akşamki operasyondan ibret almaları gerekiyor; fakat bunu ihmal etmeleri onları cehenneme yönlendiriyor” diye konuştu.

Seri ayrıca işgalci güçleri yeni bir operasyon yapmakla tehdit etti.

Yemen ordusu ve gönüllü halk komiteleri dün akşam saatlerinde Aden vilayetindeki saldırgan güçlerin askeri geçit törenini hedef aldı.

News Code 1879022
Ruya FEREYDUNI

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