Ensarullah'tan Mekke'ye İHA saldırısı iddiasına yalanlama

Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan’ın Yemen’i Mekke-i Mükerreme’ye saldırı düzenlemekle suçlamasını yüzyılın en büyük yalanı ve temelden asılsız, gülünç bir rezalet olarak değerlendirdi.

Açıklamada, Suudi suçlamalarının tekrarlanmasının, bu rejimin Yemen’e yönelik saldırı ve kuşatmayı sürdürme konusunda kamuoyunu ikna etme acizliğini gösterdiği belirtildi.

Büro, Mekke ve diğer İslam kutsallarının tüm Müslüman milletler nezdinde, başta Yemen halkı olmak üzere büyük ve yüce bir yere sahip olduğunu ifade etti. Suud rejiminin, Mekke-i Mükerreme’ye saygı ve İslam kutsallarına hürmet konusunda Yemen halkından üstün olduğunu iddia edemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, Mekke’nin kutsallığını asıl ihlal edenin, onun kutsal konumunu saldırgan savaşlarında kötüye kullanan ve Siyonist Yahudileri ağırlayarak, eğlence, oyun ve ahlaki yozlaşma kutlamaları düzenleyerek bu kutsallığı kirleten taraf olduğu belirtildi.

Büro, Suudi Arabistan’ınMekke’nin kutsallığını yalnızca Müslümanların duygularını tahrik etmeye ihtiyaç duyduğunda ve kutsalları sapkın ve yanlış tutumlarına hizmet için araçsallaştırmak istediğinde hatırladığını kaydetti.

Ensarullah, Suudilerin Yemen’a yönelik saldırısını durdurması, Yemen halkına yönelik boğucu kuşatmayı sona erdirmesi ve Yemen’e yönelik politikaları ile tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini ekledi.

Açıklamanın sonunda, Yemen halkının tahakküm veya vesayete boyun eğmeyeceği, kendisine yönelik saldırı ve kuşatmanın sürmesini kabul etmeyeceği ve meşru talepleri gerçekleşene kadar “kuşatma karşısında kuşatma” denklemini uygulamaya devam edeceği vurgulandı.

Ensarullah'ın siyasi kanadının sözcüsü Hazım el-Esed ise Suudilerin iddialarına tepki göstererek, "Mekke'nin hedef alındığına dair iddialar, daha önce de başvurulan ve artık kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir." dedi.