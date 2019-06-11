İran ve Afganistan'dan "barışçıl nükleer işbirliği" anlaşması

İran Atom Enerjisi Kurumu ile Afganistan Atom Enerjisi Komisyonu arasında bugün nükleer enerji alanında bir işbirliği anlaşması imzalandı.

Tahran'daki imza töreni, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Afganistan Atom Enerjisi Komisyonu heyeti ve sanayi çevrelerinden temsilcilerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Anlaşmada işgücü planlama, tıp ve tarımda nükleer uygulamalar gibi konular yer alıyor.

Afganistan Atom Enerjisi Komisyonu’nu temsil eden üst düzey bir heyet İran’ın nükleer endüstrisinin yeteneklerini tanımak ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda ikili işbirliği geliştirmek amacıyla Tahran'a gelmişti.