İran savunma sanayi ihracatına odaklanmalı

İran Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Önceki Venezuela Devlet Başkanı merhum Hugo Chávez ile yaptığım bir görüşmede İran yapımı İHA’ların satışı ve fiyatı konuşulduğunda Chávez İran’ın önerdiği fiyatın 3 katına birkaç İHA aldıklarını söylemişti." dedi.

Menuçehr Mutteki attığı tweette, “İran yapımı silahlar, savunma sanayi ürünleri ve zenginleştirilmiş uranyumun fiyat rekabeti nedeniyle İran dışişleri ve saunma bakanlığı ile Atom Enerjisi Kurumu, ABD’nin yürüttüğü propaganda faaliyetlerine aldırmadan yerli ürünlerin ihracatına odaklanmalı.” ifadesini kullandı.