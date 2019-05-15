İran, nükleer anlaşmanın bazı taahhütlerine uymayı resmen durdurdu

İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan bir yetkili, ülkenin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin talimatı doğrultusunda nükleer anlaşma çerçevesindeki bazı taahhütlerine uymayı resmi olarak durdurduğunu söyledi.

Öğrenci Haber Ajansı’na göre; İranlı yetkili, İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme ve ağır su üretimi limitlerine uymayacağını ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi bildirisinde açıklanan planın ciddiyetle yürütüleceğini açıkladı.

Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yayınlanan bildiride, "Bugün 8 Mayıs 2019 tarihinde İran halkının güvenliğini ve ulusal menfaalerini güvence altına almak üzere İran nükleer anlaşmanın 26 ve 36. maddesinde belirlenen hakkını kullanarak söz konusu anlaşmanın bazı taahhütlerini askıya alma kararı almıştır." belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı konuşmasında nükleer anlaşmada kalan diğer tarafların 60 günlük süre zarfında petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İran'ın yeniden uranyum zenginleştirmeye başlayacağını açıklamıştı.