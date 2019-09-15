  1. Siyaset
15 Eylül 2019 - 11:21

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Viyana'ya gitti

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Viyana'ya gitti

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yıllık Genel Konferansı’na katılamk üzere bugün sabah sattlerinde üst düzey bir heyetin eşliğinde Viyana’ya gitti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yıllık Genel Konferansı’na katılmak üzere bugün sabah sattlerinde üst düzey bir heyetin eşliğinde Viyana’ya gitti.

Güvenlik önlemlerinin uygulanmasının etkinliğini arttırmak ve gelişim için nükleer bilim ve teknolojiden daha fazla yararlanmak, bu konferansta ele alacaklar konulardır.

63.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yıllık Genel Konferansı yarından itibaren Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek.

Salihi’nin Viyana ziyareti sırasında bazı ülkelerin temsilcileri ile görüşmesi bekleniyor.

News Code 1881176
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler