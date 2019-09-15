İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Viyana'ya gitti

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yıllık Genel Konferansı’na katılmak üzere bugün sabah sattlerinde üst düzey bir heyetin eşliğinde Viyana’ya gitti.

Güvenlik önlemlerinin uygulanmasının etkinliğini arttırmak ve gelişim için nükleer bilim ve teknolojiden daha fazla yararlanmak, bu konferansta ele alacaklar konulardır.

63.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yıllık Genel Konferansı yarından itibaren Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek.

Salihi’nin Viyana ziyareti sırasında bazı ülkelerin temsilcileri ile görüşmesi bekleniyor.