İran uranyum zenginleştirme hacmini 4 katına çkardı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda önemli konulara dikkat çekti.

“Bugünden itibaren Natanz nükleer tesisinde (3.67 oranında) zengilentirilen uranyum (300 kg) hacmini 4 katına çıkaracağız” diyen Kemalvendi, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin 8 Mayıs’taki talimatı üzerine böyle bir kararın alındığını söyledi.

Kemalvendi, İran’ın şimdilik nükleer anlaşmadan çekilmeyi veya bu anlaşmayı ihlal etmek istemediğini belirterek, “300 kg uranyum zenginleştirme hacmini aşmak için kesinlikle uzun bir süreye ihtiyaç yoktur. Bu işin gerçekleşmesi birkaç hafta bile sürmez” ifadesini kullandı.

“İran nükleer anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini azaltmayı hangi aşamaya kadar sürdürecek?” sorusu üzerine Behruz Kemalvendi, "Kararımız karşı tarafın attığı adımlara bağlı. Biz halihazırda nükleer anlaşmanın 26’ıncı maddesi gereğince 2 karar almışız. Bundan sonra da 2 iki adım daha atacağız. Umarım belirlediğimiz 60 günlük bu süre içerisinde Avrupalılar taahhütlerini yerine getirir ve bir sonraki adımlara ihtiyaç kalmaz” ifadelerini kullandı.