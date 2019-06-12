Ruhani'den Putin'e kutlama mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Rusya Mlli Günü” dolayısıyla bu ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yolladığı bir mesajda Rus hükümeti ve halkını tebrik etti.

Ruhani, karşılıklı ilişkilerin son yıllardaki gelişimini göz önünde bulundurarak, iki taraf arasında bölgesel ve uluslararası çapta yapılan ortaklıkların daha da derinleşmesini temenni etti.

Ruhani bu mesajda “Rusya Milli Günü” nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin’i içten kutlayarak, bu ülkenin halkıyla devletine başarılarla dolu bir gelecek diledi.