Ruhani, Gana Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Gana Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ile halkına birer tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda "İki ülkenin sahip olduğu yüksek kapasiteleri göz önünde bulundurarak karşılıklı ilişkilerin tüm alanlarda geliştirilmesine tanıklık yapmayı temenni ediyorum” ifadesine yer verildi.

Bunlara ilave olarak Cumhurbaşkanı Ruhani, kutlama mesajında Gana Cumhurbaşkanı ile bu ülkenin halkı için sağlık ve başarılar diledi.