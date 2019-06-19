İran ve Rusya'dan ticarette önemli işbirliği anlaşması

Tahran ve Moskova arasında 15’incisi düzenlenen ekonomik ve ticari işbirliği toplantısı sırasında İran’ın Astara ve Çabahar ile Rusya’nın Astrahan’daki Lotus serbest ticaret bölgeleri arasında kapsamlı bir mutabakat zaptına imza atıldı.

Ekonomi, ticaret, sanayi, taşımacılık ve limanlar konusunda ikili işbirliğinin artmasını öngören mutabakat zaptına İran Enerji Bakanı Erdekaniyan ile Rus mevkidaşı Alexander Novak imza attı.

Dün İsfahan kentinde düzenlenen ekonomik ve ticari işbirliği toplantısında İran ve Rusya, petrol, petrokimya, gaz ve enerji sektöründe işbirliğini öngören kapsamılı bir anlaşama imzalamıştı.

Enerji sektöründe işbirliğini öngören 27 maddelik anlaşma, Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anton Inyutsin ve İran Petrol Bakan Yardımcısı Emir Hüseyin Zemani Niya tarafından imzalanmıştı.