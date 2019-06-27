İran'dan Moritanya'ya tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Moritanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muhammed Veled el-Gazvani'nin yeni Cumhurbaşkanlığına seçilmesi sonrası bu ülkenin devletiyle milletine tebrik mesajı gönderdi.

Musevi gönderdiği mesajda İran ile Moritanya’nın iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek “Moritanya’nın yeni cumhurbaşkanı döneminde de ikili ilişkilerin günden güne geliştirilmesini ve karşılıklı münasebetlerin daha da derinleşmesini temenni ediyoruz.” diye konuştu.