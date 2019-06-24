Filistin'de Manama'daki çalıştaya karşı gösteri düzenlendi

Filistin halkı ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” olarak bileninen planına hizmet veren Manama’daki ekonomik çalıştayı protesto etmek için geniş çaplı gösteriler düzenledi.

Filistin al-Youm’un haberine göre, gösterilerin Filistin’in Batı Şeriya bölgesinde bulunan Ramallah kentinde düzenlendiği belirtildi.

Gösteriye katılan protestocular Manama’daki ekonomik çalıştayın iptal edilmesini istediler.

Öte yandan Filistin direniş grupları bir bildiri yayınlayarak tüm Filistinlilere Manama Ekonomik Çalıştayı protesto etmek için ülke genelinde düzenlenecek olan gösterilere katılma çağrısında bulunmuştu.

"Yüzyılın Anlaşması" planının birinci aşaması olarak bilinen Manama Ekonomik Çalıştayı, 25-26 Haziran'da Bahreyn'de yapılacak.