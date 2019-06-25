Bahreyn Şii aliminden "Yüzyılın Anlaşması"na eleştiri

Al Alem kanalında yer alan habere göre, Bahreyn’in önde gelen Şii din alimi Ayetullah Şeyh İsa Kasım, bir açıklama yaparak, Siyonist rejime direnmenin sadece tek bir yolu olmadınğını ve İslam ümmetinin "Yüzyılın Anlaşması"na bağlılık veya boyun eğmeme arasında bir seçim yapması gerektiğini vurguladı.

İslam dünyasını korumak için direnmeden başka bir alternatif olmadığını belirten Şeyh İsa Kasım, "Yüzyılın Anlaşması"nı "izzet ve dinin satışı" olarak nitelendirdi.

Ayetullah İsa Kasım ayrıca, “Yüzyılın Anlaşması ve Manama'daki ekonomik çalştay, iki çeşit cinayet olarak kabul ediliyor. Eğer İslam ümmetinin zekasını böyle sınamak istiyorlarsa kesinlikle başarısız kalacaklar.” diye konuştu.

"Yüzyılın Anlaşması" planının birinci aşaması olarak bilinen Manama Ekonomik Çalıştayı, 25-26 Haziran'da Bahreyn'de yapılacak.