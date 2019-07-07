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7 Temmuz 2019 - 10:21

Kazakistan'da devlet başkanı Nazarbayev protestosu

Kazakistan'da devlet başkanı Nazarbayev protestosu

Kazakistan'da 79. yaş gününü kutlayan eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in yetkilerini tamamen devretmesini talep eden çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Euronews'e göre, 1989 yılında iktidara gelen Nazarbayev, geçtiğimiz mart ayında görevinden istifa ederek yerini Kasım Cömert Tokayev'e bıraktı. Tokayev, yapılan ilk seçimlerde oyların yüzde 70.13'ünü alarak devlet başkanı seçildi ancak yetkilerin önemli bir kısmı Nazarbayev'de kalmaya devam etti.

Büyük kentlerin ana meydanlarında toplanan göstericiler yüzlerce güvenlik gücü ile karşılaştı. Göstericileri dağıtan polis, onlarca eylemciyi gözaltına aldı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı göstericilerin kamu düzenini korumak adına gözaltına alındıklarını açıkladı.

Tokayev'in devlet başkanı seçilmesinden sonra da ülkenin birçok farklı şehrinde geniş çaplı protestolar düzenlenmişti.

Tokayev, seçildikten sonra euronews'e verdiği özel mülakatta söz konusu göstericilerin bir çoğunun yanlışlıkla gözaltına alındığını söylemişti.

News Code 1879724
Azar MAHDAVAN

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