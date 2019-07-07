Kazakistan'da devlet başkanı Nazarbayev protestosu

Euronews'e göre, 1989 yılında iktidara gelen Nazarbayev, geçtiğimiz mart ayında görevinden istifa ederek yerini Kasım Cömert Tokayev'e bıraktı. Tokayev, yapılan ilk seçimlerde oyların yüzde 70.13'ünü alarak devlet başkanı seçildi ancak yetkilerin önemli bir kısmı Nazarbayev'de kalmaya devam etti.

Büyük kentlerin ana meydanlarında toplanan göstericiler yüzlerce güvenlik gücü ile karşılaştı. Göstericileri dağıtan polis, onlarca eylemciyi gözaltına aldı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı göstericilerin kamu düzenini korumak adına gözaltına alındıklarını açıkladı.

Tokayev'in devlet başkanı seçilmesinden sonra da ülkenin birçok farklı şehrinde geniş çaplı protestolar düzenlenmişti.

Tokayev, seçildikten sonra euronews'e verdiği özel mülakatta söz konusu göstericilerin bir çoğunun yanlışlıkla gözaltına alındığını söylemişti.