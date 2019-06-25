Hamas: Filistin’i halkından başkası temsil edemez

İslami Direniş Hareketi (Hamas), bugün Bahreyn’de toplanacak çalıştayı reddettiklerini belirterek, Filistin’i ancak Filistin halkının temsil ettiğini ifade etti.

Hamas liderlerinden Muşir El-Mısri, dün (24 Haziran Pazartesi) konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Filistin’in hiçbir gün kendi adına başkasının karar verdiği küçük bir çocuk olmadığını söyledi.

Milletvekili El-Mısri, “Manama’da toplananlardan hiçbirinin Filistin adına konuşma hakkı yok ve buna yetkili değil” dedi.

Bahreyn’deki çalıştayda alınacak kararların ve ortaya konacak tavırların Filistin halkını temsil etmeyeceğini kaydeden El-Mısri, çalıştayın daha önceki girişimler gibi Filistin halkını ve haklarını temsil etmeyen başarısız bir girişim olduğunu ifade etti.

El-Mısri, Filistin halkının ümmetin halkları ve dünyanın özgür insanlarının desteğiyle yoluna devam edeceğini, Amerika’nın Filistin davasını tasfiye etme planları başta olmak üzere hiçbir müdahaleye boyun eğmeyeceğini bildirdi.

“Kararımız kendi elimizde. Halkımız milli ve siyasi haklarını pazarlık konusu yapmayacak” diyen El-Mısri, Bahreyn Çalıştayı’nın çok büyük bir tehlike içerdiğini ve ümmetin sabiteleri dışına çıktığını belirtti.

El-Mısri, Filistin halkının birlik ve bütünlük içinde Bahreyn Çalıştayı’nı reddeden tavrı yok sayılarak çalıştayın toplanmasında ısrar edilmesinin Arapların tavrında tehlikeli bir geri adım olduğuna işaret etti.

Yüzyılın Anlaşması’nı ve Filistin davasına kurulan komploları reddeden Filistinlileri selamlayan El-Mısri, Filistinli gruplardan komplolara karşı koymak için hazırlık seviyelerini yükseltmelerini istedi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi