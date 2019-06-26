"Yüzyılın Anlaşması" Siyonistler için hiçbir başarı getirmez

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin İslami Cihad Örgütü Tahran Temsilcisi Nasır Ebu Şerif ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Emir Abdullahiyan görüşmede, ABD'nin Filistin meselesine çözüm olarak sunduğu "Yüzyılın Anlaşması" hakkında, "Siyonist Rejim bu planın asıl kaybedeni olacaktır. ABD Başkanı Donald trump'ın İsrail başkentini Kudüs’e taşıma konundaki sorumsuzca kararı dünya çapında olumlu karşılanmamıştır." dedi.

Emir Abdullahiyan sözlerinin devamında “ ABD’nin ‘Yüzyılın Anlaşması’ planı Siyonist Rejim için bir başarı getirmez; tam tersine Filistin direnişi ve onları destekleyen ülkelerin birliğinin artamasına katkı sağlayacaktır.” ifadesini kullandı.

Bazı Arap ülkelerinin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasındaki sorumsuzca davranışlarını eleştiren İran Meclis Başkanı Danışmanı, "Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn yanlış politikalarıyla Siyonist rejimi tanımaya çalışıyor. Halbuki kendi toplulukları içinde bu politikalara şiddetle karşı çıkılıyor. İran İslam Cumhuriyeti de her zamanki gibi Filistin halkının haklarını ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı savunmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.