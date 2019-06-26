Türk yetkiliden İran'la yapılan nükleer anlaşmaya destek

İran'ın İsfahan kentindeki Kevser Otel'de 20 ülke temsilcisinin katılımıyla başlayan Asya Parlamenter Asamblesi Siyasi Komitesi Toplantısı'nda Asya Parlamenter Asamblesi Başkanı Asuman Erdoğan bir konuşma yaptı.

Asuman Erdoğan, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın raporlarına göre, İran her zaman uluslararası anlaşmalara sadık kalmıştır. Türkiye de bu anlaşmaya bağlı kalmaktadır." dedi.

Bölge ve dünyada istikrar ve barışın sönmeye yüz tuttuğuna işaret eden Asuman Erdoğan, Suriye, Filistin ve Yemen'de yapıcı tavırlar sergilenerek, toplumsal sorunların giderilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İsfahan'da düzenlenen toplantıya İran, Türkiye, Afganistan, Pakistan, Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Viyetnam, Katar, Endonezya, GKRY, Kamboçya ve Bangladeş temsilcileri katıldı.