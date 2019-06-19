İran: Nükleer anlaşmadaki taahhütlerimiz adım adım askıya alınacak

Rusya’nın Urfa kentinde düzenlenen 10. Uluslararası Güvenlik Konseyi Toplanısı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, nükleer anlaşmanın son durumunu değerlendirdi.

Şemhani, "İran, nükleer anlaşmanın tek taraflı bir yol izlemesini ve ABD'nin taahhütlerine bağlı kalmadan yaptırım uygulayarak İran halkına azami baskı yapmasını kabul edemez.” ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşmanın çok taraflı bir anlaşma olduğunu belirten Şemhani, anlaşmaya imza atan tarafların politik taahhütlerinin yanında bir dizi pratik yükümlülüğe sahip olduğunu dile getirdi.

Ali Şemhani, anlaşmaya uymayan tarafların yükümlülüklerini yerine getirmedikleri sürece İran'ın vatandaşlarının güvenliği ile ulusal menfaalerini güvence altına almak üzere anlaşmanın 26 ve 36.maddesine dayanan kararını ciddiyetle takip edeceğini aktardı.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ayrıca, Umman Denizi’nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran’ı suçlu bulduğunu öne süren ABD’nin iddialarının mesnetsiz olduğunu bildirerek, “Bölgeden petrol ihracatının akışını durdurduğumuzda, Fars Körfezi'nin durumu bugünün durumundan tamamen farklı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin diğer ülkelere baskı yapmak için mesnetsiz suçlamalarda bulunduğuna dikkati çeken Şemhani, "Saldırganlara karşı koymak ve ülkenin hava ve deniz sahasını korumak için tüm gücümüzü kullanacağız." diye konuştu.