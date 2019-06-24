İran: Nükleer anlaşmayla ilgili kararımızdan vazgeçmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Tahran’da bulunan İngiltere'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Murrison ile görüştü.

Bu görüşmede Murrison, İngiltere’nin INSTEX adlı mali kanalın en kısa zamanda başlatılması hususunda kararlı olduğunu söyleyerek, İran'a nükleer anlaşmaya tam bağlılığı sürdürme çağrısında bulundu.

Irakçi de İngiliz yetkiliye hitaben, Avrupalıların nükleer anlaşma konusundaki ihmallerine işaret ededek, "Ne yazık ki, görevlerimizle haklarımız arasında hiçbir denge bulunmuyor; Bu nedenle İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmek için hiçbir nedeni yoktur." dedi.

Irakçi sözlerine şöyle devam etti:

"İran, Avrupa’nın siyasi irade eksikliğinden dolayı taahhütlerine uymadığına ve bu anlaşmayı sürdürmek için hiçbir bedel ödemek istemediğine inanıyor.

Avrupalı şirketler ABD Hazine Bakanlığının emirlerini ihlal etmeye cesaret edemiyorlar, bu da Avrupa'nın egemenlik eksikliğine işaret ediyor."

Irakçi, İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini azaltma kararını "ulusal bir karar" olarak nitelendirerek, "Bu karar geri dönüşsüzdür. İran İslam Cumhuriyeti taleplerinin yerine getirilinceye kadar bu sürece devam edecektir." açıklamasını yaptı.

Bunlara ilave olarak Irakçi, Umman Denizi’ndeki iki tankere yapılan saldırılarla ilgili İran’ı suçlayan İngiltere’nin tek taraflı tutumunu eleştirdi.