  1. Ekonomi
16 Haziran 2019 - 16:31

OPEC Toplantısı'nın tarihi belli oldu

OPEC Toplantısı'nın tarihi belli oldu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Toplantısı'nın Temmuz ayının ilk haftasında yapılacağı bildirildi.

Euronews'a göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Temmuz ayının ilk haftasında büyük bir ihtimalle Viyana’da toplanacağını belirtti ve bu toplantıda üye ülkelerin petrol üretimi kısıntısını uzatmasını umut ettiklerini bildirdi.

G20 Enerji Bakanları toplantısı için Japonya’da bulunan Halid el Falih, burada basına yaptığı açıklamada, “Viyana’da iki hafta sonra yapacağımız toplantıda petrol üretimi kısıntısının uzatılması konusunda mutabakata varacağımızı umut ediyorum.” dedi.

Toplantının ne zaman yapılacağı konusundaki bir soru üzerine Halid el Falih, “Büyük ihtimalle Temmuz ayının ilk haftası.” yanıtını verdi.

İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) yaptığı açıklamada, Haziran ayında yapılacak toplantının Temmuz ayına ertelenmesine karşı çıktığını duyurmuştu.

News Code 1879294
Muhammed BURHAN

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