İran Petrol Bakanı'ndan OPEC'e uyarı

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Tahran'daki uluslararası petrol fuarına katılmak üzere İran’a gelen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo ile görüştü.

Dün akşam gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Zengene, söz konusu görüşmede petrol piyasası başta olmak üzere petrolle ilgili sorunların masaya yatırıldığını belirtti.

Zengene, OPEC'in bir sonraki oturumunu da konuştuklarını ifade ederek, "Barkindo’ya OPEC'in bazı üyelerinin tek taraflılığı nedeniyle örgütün tehlike altında olduğunu ve çöküş riskinin muhtemel olduğunu söyledim." açıklamsını yaptı.

İran’ın menfaatleri için OPEC üyesi olduğunu dile getiren Zengene, "Eğer OPEC üyelerinden herhangi birisi İran'ı tehdit etmeye çalışırsa karşılık verilecektir." ifadesini kullandı.

Barkindo da yaptığı açıklamasında, İran'ın petrol piyasasından silinmesinin mümkün olmadığını belirterek, OPEC'te petrol konusunu siyasetin dışında idare etmeye çalıştıklarını söyledi.