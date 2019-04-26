  1. Ekonomi
26 Nisan 2019 - 13:31

Zengene:

Suudi Arabistan ile BAE petrol konusunda abartılı konuşuyor

Suudi Arabistan ile BAE petrol konusunda abartılı konuşuyor

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, küresel ölçekte petrol piyasalarının dengede kalmasını sağlayacaklarını öne süren Suudi Arabistan ile BAE'ye tepki gösterdi.

Gündemdeki konuları değerlendiren Petrol Bakanı Bijen Zengene, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran yaptırımlarıyla ilgili konuşmasının “siyasi blöf” olmadığını belirterek, onun İran halkına olan düşmanlığını gösterdiğini söyledi.

Zengene ayrıca, küresel ölçekte petrol piyasalarının dengede kalmasını sağlayacaklarını öne süren Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) abartılı bir şekilde konuştuklarını ve petrol üretimi konusunda bölye bir kapasiteye sahip olmadıklarını ifade etti.

Beyaz Saray'dan pazartesi günü yapılan açıklamada, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

News Code 1878211
Muhammed BURHAN

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