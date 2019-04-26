Suudi Arabistan ile BAE petrol konusunda abartılı konuşuyor

Gündemdeki konuları değerlendiren Petrol Bakanı Bijen Zengene, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran yaptırımlarıyla ilgili konuşmasının “siyasi blöf” olmadığını belirterek, onun İran halkına olan düşmanlığını gösterdiğini söyledi.

Zengene ayrıca, küresel ölçekte petrol piyasalarının dengede kalmasını sağlayacaklarını öne süren Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) abartılı bir şekilde konuştuklarını ve petrol üretimi konusunda bölye bir kapasiteye sahip olmadıklarını ifade etti.

Beyaz Saray'dan pazartesi günü yapılan açıklamada, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.