Barışseverlik ve diyalog "B Takımı" için bir tehdittir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel twitter hesabı üzerinden bir yazı paylaşarak, “Barışseverlik ve diyalogun B Takımı için bir tehdit oluşturduğunu biliyoruz. ABD de beni sözlerimden dolayı yaptırım listesine aldığını söylüyor. Bu durumda ABD halkının benim yazılarımı okuması veya röportajlarımı dinlemesi için Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nden (OFAC) izin alması mı gerekiyor?" ifaderinde bulundu.