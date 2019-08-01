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1 Ağustos 2019 - 11:39

Zarif:

Barışseverlik ve diyalog "B Takımı" için bir tehdittir

Barışseverlik ve diyalog "B Takımı" için bir tehdittir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda barışseverlik ve diyalogu B Takımı için bir tehdit olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel twitter hesabı üzerinden bir yazı paylaşarak, “Barışseverlik ve diyalogun B Takımı için bir tehdit oluşturduğunu biliyoruz. ABD de beni sözlerimden dolayı yaptırım listesine aldığını söylüyor. Bu durumda ABD halkının  benim yazılarımı okuması veya röportajlarımı dinlemesi için Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nden (OFAC) izin alması mı gerekiyor?" ifaderinde bulundu.

News Code 1880280
Ruya FEREYDUNI

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