Zarif'in yaptırım listesine alınması ABD'liler için bir skandaldır

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, sosyal medya twitter hesabı üzerinden bir yazı paylaşarak, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in ABD tarafından yaptırım listesine alınmasına tepki gösterdi.

Zarif’in yaptırım listesine alınmasını Amerikalılar için bir skandal olarak nitelendiren Vaizi, “Zarif, diplomasinin mimarı, İran meşruiyetinin açık ifadesi ve dünya kamuoyunun İran mantığını kabulünün bir simgesidir. Yaptırımlar mantığı yok edemez; aksine onu daha etkili kılar” ifadelerinde bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı, dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.