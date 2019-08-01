Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Zarif'e yaptırım kararını kınadı

ABD Hazine Bakanlığı’nın İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i yaptırım listesine almasını ilan etmesinin ardından Devrim Muhafızları Ordusu bir bildiri yayınlayarak, ABD’nin yasa dışı ve akılsızca kararının İran’a azami baskı politikası yönünde olduğunu açıkladı.

ABD’nin kararını kınayan Devrim Muhafızları Ordusu’nun bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

ABD her ne kadar İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle komutanlarını yaptırım listesine alsa da Dışişleri Bakanımıza yaptırım uygulamakla İran devleti ve halkına olan düşmanlığını bir kez daha ortaya koydu.

ABD her zaman medya ve psikolojik savaş yoluyla dünya çapında süper güç olduğunu göstermeye ve kendi çıkarlarını ve İsrail’in manfaatlerini güvence altına almaya çalışıyor. ABD yetkilileri zorbalık karşısında duran ve sömürgeciliğe boyun eğmeyen ulusa karşı kendi ülkelerinde bile kamuoyu için mantıklı bir açıklaması olmayan eylemlerlerde bulunuyorlar.

Devrim Muhafızları Ordusu, Zarif’i bölgedeki terörle mücadele başta olmak üzere düşmana karşı medya savaşında verdiği emeklerinden dolayı takdir ederek “Bu tür eylemler İran İslam Cumhuriyeti’nin amaçları doğrultusundaki iradesinde herhangi bir engel oluşturmamıştır. İran halkı da ABD’nin hegemonyası ve gayrimeşru talepleri karşısında durarak, güçlü bir şekilde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin rehberliğiyle kurulan medeniyet yolunu izleyecek.