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1 Ağustos 2019 - 14:13

Trump'ın ekibi ciddi bir siyasi anlaşmazlık içindedir

Trump'ın ekibi ciddi bir siyasi anlaşmazlık içindedir

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi ciddi anlaşmazlık içinde ve hiç kuşkusuz bir sonuç elde etmeyecek" dedi.

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in ABD tarafından yaptırım listesine dahil edilmesine tepki gösterdi.

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanı Zarif’e yönelik uygulanan yaptırımlar, Amerikan politikacıların mantıksız tavırlarının açık göstergesidir. ABD Başkanı Donald Trump ne İran’la savaşabilecek ne de tehdit yoluyla İran’ı müzakere masasına oturtabilecek durumda. Trump’ın ekibi ciddi bir siyasi anlaşmazlık yaşıyor ve hiç kuşkusuz bir sonuca varmayacak."

News Code 1880282
Ruya FEREYDUNI

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