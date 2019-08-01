Zarif'e yaptırım uygulamak ABD'nin yalancılığını gösteriyor

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, kişisel twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda ABD’nin Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif’e yaptırım uygulamasına tepki gösterdi.

Cihangiri’nin paylaşımında “ABD yönetiminin İran Dışişleri Bakanı’na yaptırım uygulaması zorba bir gücün mantıksızlığını ve çaresizliğini gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Zarif’in İran’ın makbul ve güçlü diplomasisinin simgesi ve güçlü temsilcisi olduğunu belirten Cihangiri “’Zarif’in akıllı düşmanları bile kendisinin görüşmedeki nadir bulunan bilgi, beceri ve gücüne ve savaştan kaçınma için fırsatlar yaratma becerisini bilmekteler. ABD’nin Zarif’e yaptırım uygulaması bu ülkenin müzakereye davet etmesindeki yalanına başka bir kanıttır” açıklamalarında bulundu.