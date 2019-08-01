Musevi: Amerikalılar Zarif'in müzakere sanatından çok korkmaktalar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya twitter hesabı üzerinden, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in ABD tarafından yaptırım listesine alınmasına tepki gösterdi.

Musevi'nin paylaşımında, “ABD liderlerinin çelişkili tavrı ve aptallığı şudur ki Zarif’in İran politikasında herhangi bir yetki sahibi olmadığını düşünmüyorlar, fakat yine de akılsızca kendisine yaptırım uygulamaktadırlar. Amerikalılar Zarif’in müzakere sanatından çok korkmaktalar.” ifadesine yer verildi.