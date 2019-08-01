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1 Ağustos 2019 - 10:18

Musevi: Amerikalılar Zarif'in müzakere sanatından çok korkmaktalar

Musevi: Amerikalılar Zarif'in müzakere sanatından çok korkmaktalar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya twitter hesabı üzerinden, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in ABD tarafından yaptırım listesine alınmasına tepki gösterdi.

Musevi'nin paylaşımında, “ABD liderlerinin çelişkili tavrı ve aptallığı şudur ki Zarif’in İran politikasında herhangi bir yetki sahibi olmadığını düşünmüyorlar, fakat yine de akılsızca kendisine yaptırım uygulamaktadırlar. Amerikalılar Zarif’in müzakere sanatından çok korkmaktalar.” ifadesine yer verildi.

News Code 1880277
Ruya FEREYDUNI

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