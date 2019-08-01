ABD'nin Zarif'e yaptırım uygulaması çocukça bir karar

Doğu Azerbaycan’ın Heris kentinde bir elektrik santralinin açılışına katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Hazine Bakanlığı’nın Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i yaptırım listesine eklemesine tepki gösterdi.

Ruhani konuya ilişkin yaptığı açıklamada ‘’ABD’liler her gün müzakereden söz ediyorlar fakat akıl ve mantık karşısındaki acizliklerinden dolayı bizim Dışişleri Bakanımızı yaptırım listesine alıyorlar” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Zarif’e uyguladığı yaptırımlarla çocukça şeyler yapmaya başladığını belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, “Onlar dünya çapında süper güç olduklarını iddia ediyorlar, ama Zarif gibi cesur bir diplomatın müzakere mantığından kokuyorlar” dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.