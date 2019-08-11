IKBY: Bayramda sınır kapıları açık olacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) komşu ülkelerle sınır kapıları diğer bayramlarda olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda açık olacak.

Rudaw’a konuşan Hacı Omeran Gümrük Kapısı Müdürlüğü Sözcüsü Sirwan Hüseyin, Kurban Bayramı’nda IKBY'deki tüm resmi ve yarı resmi sınır kapılarının açık olacağını ve tarifelerde herhangi bir değişikliğin sözkonusu olmadığını söyledi.

Hüseyin, bayramın ilk günü ticari işlemlerin yapılmayacağını ancak turistlerin gidiş-gelişinde herhangi farklı bir prosedür uygulanmayacağını belirtti.

IKBY'nin Türkiye ile 1, İran ile 3 resmi sınır kapısı bulunuyor.