İran’dan IKBY ile ticarette yeni adım

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile olan ticaret hacmini geliştirmek için Başmak Sınır Kapısı’nı genişletme kararı aldı.

İran, Başmak Sınır Kapısı’nı genişletmek için 70 milyar tumen (yaklaşık 6 buçuk milyon dolar) bütçe ayırdı.

İran'ın Kürdistan eyaleti valisi Behmen Muradniya, “Tahran’da Ulaştırma ve İmar Bakanı ile görüştük. Başmak Sınır Kapısı için özel bütçe ayrılmasına onay verdi.” dedi.

İlgili tarafların bir an önce projenin tamamlanması çalışmalarına başlaması gerektiğini belirten Muradniya, sınır kapısı ile ilgili arazi istimlak sorunlarının çözüldüğünü ifade etti.

İran ile IKBY arasındaki Başmak Sınır Kapısı yıllık 2 milyar dolarlık ticaretin yapıldığı stratejik bir öneme sahip.

Kaynak: Rudaw