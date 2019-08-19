İmamoğlu ve Soyer'den kayyuma tepki: Halkın iradesi yok sayılamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, ""31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AKP'nin üç belediyeye dönük kayyum darbesine ilişkin, "Her koyun kendi bacağından asılmıyor bu memlekette. Birimizin başına gelen ondan sonra hepimizin başına geliyor. Uyanık ve dayanışma içinde olacağız" tepkisi verdi.

Kaynak: Birgün.net