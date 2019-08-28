  1. Türkiye
28 Ağustos 2019 - 12:16

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı geçti

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Instagram takipçi sayısında geçti.

Siyasi liderler, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de, sosyal medyayı olabildiğince fazla kullanıyor.

Siyasi liderlerin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları her paylaşım gündeme oturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında ise rekabet kızışıyor.

Geçen aylarda Erdoğan’ın takipçi sayısını yakalayan İmamoğlu, 11 bin takipçiyle öne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Instagram’da 6 milyon 47 bin takipçisi varken, Ekrem İmamoğlu’nun 6 milyon 58 bin takipçisi olduğu görüldü.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1880829
Azar MAHDAVAN

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