Mısır, Lübnan'ın güneyindeki gerilimi azaltmak için devrede

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında tansiyonun yükselmesinin akabinde Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Mısır'ın, söz konusu telefon görüşmesinin ardından, "Lübnan sınırında gerginliğin azaltılması ve güvenlik zaafiyeti oluşmasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği ve Lübnan'da istikrarın korunması ve bölgenin yeni krizlere sürüklenmemesi adına tüm taraflarla temasların sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber