Türkiye'nin "Osmanlı" tepkisine Lübnan'dan yanıt geldi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Danışmanı Amal Abou Zeid, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin "Osmanlı" tepkisine yanıt verdi.

Abou Zeid'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Lübnan’ın en üst düzey yetkilisi olan Mişel Avn’a saygısızlığı kabul edilemez. Bu Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras kalan sultacı ve hegemonik zihniyeti yansıtıyor. Lübnan hükümetinin en küçük tepkisi, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl’ın Dişişlerine çağrılması olmalı.”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın Lübnan’ın kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada Osmanlı'yı devlet terörü uygulamış olmakla itham etmesinden dolayı kınadığını bildirmişti.