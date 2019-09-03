Yemen Ensarullah Hareketi'nden Hizbullah'a teşekkür

Lübnan'da yayın yapan Hizbullah'a ait Nur Radyosu’nun haberine göre, İsrail'in saldırganlığına karşı vermiş olduğu askeri yanıt nedeniyle Lübnan İslami direnişini tebrik eden Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik Bedreddin el-Husi, “Hizbullah İsrail'le çatışmada İslam ümmetinin onurunu korudu. Hizbullah ve İslami direniş, Siyonist rejimin tehditleri karşısında ümmetin okunun ucudur."dedi.

El-Husi sözlerini şöyle sürsürdü:

"Lübnan ve Filistin’de direnişin gücü olmasaydı, İsrail tüm ülkelerdeki İslam ümmetini hedef alarak bugün durum tamamen farklı olurdu. Fakat direniş bu tehlikeyi ortadan kaldırdı. Bu nedenle tüm Müslümanlar bu direnişin değerini anlamalıdır."