Siyonistler Hizbullah’ın sert tepkisini bekleye dursun

Sputnik’in haberine göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın İsrail’in Beyrut’a yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalarına ilişkin olarak sosyal medya twitter hasabı üzerinden şöyle bir yazı paylaştı:

"Siyonist rejim, Hizbullah’tan gelecek sert tepkiyi bekleye dursun. Hizbullah bugün (İsrail'e karşılık vermek için talimat verildiğini ve bunun sahadaki olaylara bağlı olduğunu duyurdu." ifasine yer veildi.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah dün yaptığı açıklamasında direnişin kesin olarak İsrail’in saldırılarına karşılık vereceğini duyurmuştu.