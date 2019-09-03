Hizbullah: İsrail'in kırmızı çizgisini geçtik

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, dün akşam yaptığı televizyon açıklamasında, Lübnan hakimiyetinin Siyonistler tarafından çiğnenme döneminin sona erdiğine işaretle, Lübnan hükümeti, ordusu ve halkının direnişin son operasyonuna verdiği desteğin, Hizbullah'ın Siyonist rejim tehditlerine karşı misillemede güçlü bir dayanağı olduğunu ispatladığını söyledi.

Seyyid Hasan Nasrullah, Hizbullah'ın 1 Eylül'de İsrail'in kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırısının, geçen hafta Suriye'deki iki Hizbullah üyesine ve güneydeki silahlı iki insansız hava aracının saldırısına cevap olarak yapıldığını ifade etti.

Geçen hafta Siyonist rejimin Beyrut'un güneyine başarısız saldırısına da değinen Nasrullah, "Lübnan ordusu ve direnişin dikkati sayesinde artık Lübnan topraklarının hiçbir bölümü İsrail ordusunun maceracılıklarına uygun olmadığını" belirtti.

Nasrullah, "geçmişte işgal edilen Şeb'a tarlaları içinden İsrail hedef alınırdı, fakat günümüzde Hizbullah'ın askeri gücünün artması ile Siyonist rejimin kırmızı çizgi bildiği 1948 yılı sınırlarından Tel Aviv'e saldırıyoruz." dedi.

İRNA'ya göre, Nasrullah Siyonistlere seslenerek , "bir Eylül 2019 iyice aklınızda kalsın zira bugün direniş için hiçbir kırmızı çizginin olmadığı Lübnan'ı savunmada yeni bir dönemin başlangıcıdır" diye konuştu.