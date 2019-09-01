Hizbullah'tan İsrail'e İHA uyarısı

Beyrut'un güney banliyösünde Hizbullah tarafından organize edilen bir etkinlik dolayısıyla yaptığı televizyon konuşmasında Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Hasan Nasrullah, Beyrut'un güneyinde düşen İsrail'e ait 2 insansız hava aracıyla (İHA) ilgili olarak, "Lübnan hiçkuşkusuz geçen Pazardan bu yana yeni ve özel bir aşamaya girmiştir. Siyonist düşman tüm bölgede hazır durumda.” dedi.

Lübnanlı yetkililerin İsrail tutumunu takdir eden Hasan Nasrullah, “İsrail’in saldırısı konusunda ülkede ulusal bir fikir birliği var. Şimdi sıra Lübnan’ın karşılık verme hakkı meselesinde. Lübnan’ın resmi tutumu çok önemli çünkü düşman bunu kötü yönde kullanmak istiyor." ifadelerinde bulundu.

Hasan Nasrullah sözlerine şölye devam etti:

"İsrail için Lübnan'da yeni bir dönem başladı. Artık istedikleri gibi Lübnan'ın hava sahasına İHA gönderemeyecekler, bu İHA'lar Hizbullah'ın seçtiği zaman ve mekanda düşürülecek."

Nasrullah, "İsrail'e sadece Şeba çiftliklerinde karşılık vermeyeceğiz. Bu her yerde olabilir. İsrail'in gönderdiği İHA'larını düşürme hakkımız." açıklamasını yaptı.

İsrail'in Lübnan'a saldırabilmek ve halkını da bu konuda ikna edebilmek için Hizbullah'ın elinde "hassas füze" imalathaneleri olduğu bahanesini uydurduğunu ifade eden Nasrullah, "Nükleer, kimyasal ve uluslararası kanunlara göre yasaklanmış silahlar üreten bir ülkenin gelip de 'Lübnan'daki direnişin elinde hassas füzeler ya da hassas füze imalathaneleri var.' deme hakkı yok. Üstelik bizim füze imalathanemiz yok. Bu, Netanyahu'nun Lübnan'a saldırmak için uydurduğu bir bahanedir." diye konuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri, hassas füze imalathaneleri sahibi olduklarında bunu gururla açıklayacaklarını kaydetti.