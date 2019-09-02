Her türlü saldırganlığa karşılık verme konusunda kararlıyız

Lübnan’ın güneyindeki Dahiye bölgesinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Direniş güçlerinin İsrail’in sahadaki taktiklerini değiştirmesine neden olduğunu belirterek, "Ortaya çıkacak herhangi bir saldırganlığa karşılık verme konusunda son derece kararlıyız.” dedi.

Beyrut’un güneyinde düşen İsrail’e ait iki İHA hakkında Şeyh Naim, şunları kaydetti:

“İsrail, Suriye'e yönelik saldırı yoluyla çatışma taktiklerini değiştirmek istediler ve Güney Dahiy'de bir iz bırakmadan (İHA’lı) hava saldırısı başlatmaya çalıştılar. Fakat onlar Allah’ın yardımıyla rezil oldular. Sorumluluğunu kabul etmekten kaçınmak için bir süre sessiz kalsalar da saldırganlıklarının bedelini ödemek zorunda kalacaklar.”

Şeyh Naim Kasım, “Hizbullah, daha tehlikeli olayların gerçekleşmesini önlemek için caydırıcılık ve çatışma kurallarını korumayı amaçlamaktadır.” diye konuştu.

Hizbullah Hareketi geçen Pazar günü yaptığı açıklamada Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bir İsrail İHA’sının (insansız hava aracı) düştüğünü, bir diğerinin ise aynı bölgede havada infilak ettiğini bildirdi.